Ф'юрі – Чісора. Боксери провели битву поглядів перед трилогією

Чемпіон світу в хевівейті за версією WBC Тайсон Ф'юрі після кількамісячних пошуків суперника для бою упродовж одного дня встиг анонсувати поєдинок із Дереком Чісорою і подивитися у вічі опоненту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Top Rank Boxing .

"Циганський Король", "Війна" та їхні промоутери взялися за промоцію майбутнього третього бою між британцями. Поєдинок запланований на 3 грудня і відбудеться на "Тоттенхем Стедіум" у Лондоні.

Сьогодні Ф'юрі та Чісора провели битву поглядів. Боксери зійшлися в традиційному заході перед боєм. Суперники, які вже двічі зустрічалися в ринзі, здебільшого жартували та насміхалися з інших зірок хевівейту.

"Ти показав приклад бодібілдеру. Я планую і далі мучити його, допоки він не відшукає яйця для бою", – сказав Ф'юрі опоненту, натякаючи на екс-чемпіона у важкій вазі Ентоні Джошуа.

Раніше "Циганський Король" презентував афішу третього бою проти Чісори. "Британська трилогія" розпочалася у 2011 році. Тоді Ф'юрі переміг "Війну" за очками. Натомість у 2014-му Чісора відмовився повертатися в ринг після 10-го раунду.