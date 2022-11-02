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Усик – Фьюри. Украинец озвучил потенциальную дату объединительного боя

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Среда 02 ноября 2022 16:37
Усик – Фьюри. Украинец озвучил потенциальную дату объединительного боя Фото: Александр Усик готов драться с Тайсоном Фьюри (РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Разговоры о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте не утихают. Украинский боксер Александр Усик готов выйти в ринг на рубеже зимы и весны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

Чемпион по версиям WBA, WBO, IBF и IBO предпочел бы провести бой в Украине, но подтвердил высокие шансы Саудовской Аравии принять поединок. Команда 35-летнего украинца пытается согласовать битву с менеджментом Тайсона Фьюри.

"Мне нравилась идея драться, возможно, в начале февраля или марта, например, 4 марта, поскольку я православный. Во время Великого поста перед Пасхой я не боксирую, поэтому все должно состояться до или после православной Пасхи", – рассказал Усик.

Украинский боксер назвал Фьюри единственным желанным соперником. Он также задел финансовый аспект потенциального поединка за звание абсолютного чемпиона.

"Я хочу драться с Фьюри, поскольку мне нужен четвертый пояс. Поэтому я не хочу боксировать ни с кем другим, пока не получу его. Организаторы боя пытаются подсчитать, где заработают больше. Что касается меня, то я бы действительно хотел драться в Украине", – добавил украинец.

Ранее Фьюри и Чисора провели битву взглядов перед боем 3 декабря. Оба боксера были в хорошем настроении и шутили над экс-чемпионом хевивейта по нескольким версиям Энтони Джошуа.

К слову, ранее собрали главные события вокруг потенциального боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

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