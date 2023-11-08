Усик – Ф'юрі. Українець озвучив нові терміни битви чемпіонів

Український боксер Олександр Усик розповів про перенесення поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу проти британця Тайсона Ф'юрі на наступний рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

36-річний українець прагне якомога швидше вийти в ринг проти "Циганського Короля". Нові бажані терміни проведення бою для нього – лютий 2024-го.

"Це може бути лютий, і мені б хотілося, щоб це був лютий. Я був готовий до бою 23 грудня, але оскільки Ф'юрі в минулому бою отримав травми, побував у нокдауні, то, вочевидь, поєдинок перенесуть на наступний рік", – заявив Усик.

Український боксер спокійно поставився до ймовірного перенесення бою. Відтермінування поєдинку надасть йому можливість якісніше підготуватися до протистояння з британцем. Усик зібрався працювати над технічними навичками.

"Я взагалі не думаю про Тайсона Ф'юрі. Я думаю про себе, про свою команду, про свою родину. Мені не треба думати про суперника. Мені просто треба бути у контакті з ним, битися і все", – резюмував українець.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.