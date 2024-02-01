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Усик – Ф'юрі. Українець назвав світоглядну перевагу перед поєдинком

Фото: Олександр Усик присвятив битву чемпіонів українському народу (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорців

Український боксер Олександр Усик перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті проти британця Тайсона Ф'юрі окреслив показову різницю в мотивації претендентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Ring.

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Українець коротко описав персональний графік щоранку. За словами Усика, він прокидається о 5-й, щоб іти на пробіжку. Перші ж думки чемпіона присвячені батьківщині та рідному народу.

"Я думаю про наших людей, які борються на передовій, і про жертви, на які вони йдуть заради мене та моєї сім'ї. Після бою я повертаюся до України. Я люблю своїх людей та хочу подарувати їм радість перемоги. Я б'юся за всю націю. Тайсон Ф'юрі – за себе", – заявив Усик.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Ще до поєдинку з'явилося коло претендентів на перший бій з абсолютним чемпіоном у новому статусі. Серед них – обов'язковий претендент IBF Хрговіч, а також невдахи хевівейту останніх років на кшталт Вайлдера, Паркера та Джошуа.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс