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Усик – Ф'юрі. Топ-інсайдер розкрив терміни та місце об'єднавчого бою

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Саудівська Аравія, Вівторок 25 жовтня 2022 10:15
Усик – Ф'юрі. Топ-інсайдер розкрив терміни та місце об'єднавчого бою Фото: Олександр Усик із колекцією чемпіонських поясів (РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться навесні на Близькому Сході.

Про це заявив інсайдер Майкл Коппінджер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста ESPN.

Бій між українським і британським боксерами, вочевидь, таки відбудеться. Переговори між командами двох чемпіонів у суперважкій вазі тривають.

Найімовірніше, поєдинок між Усиком і Ф'юрі відбудеться в березні. Місцем проведення об'єднавчого бою стане Саудівська Аравія, що намагається перехопити пальму першості з організації топ-поєдинків у Сполучених Штатів. На кону стоятимуть пояси WBA, WBO, IBF та IBO українця, а також титул WBC "Циганського Короля".

Щоправда, останній ще може втратити чемпіонське звання. На 3 грудня призначений третій бій у протистоянні Ф'юрі зі співвітчизником Дереком Чісорою. Попередні дві зустрічі британців у ринзі завершилися перемогами чинного чемпіона.

Минулого тижня Ф'юрі та Чісора провели битву поглядів перед боєм. Обидва боксери були в хорошому гуморі та жартували над екс-чемпіоном хевівейту за кількома версіями Ентоні Джошуа.

До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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