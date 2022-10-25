Усик – Ф'юрі. Топ-інсайдер розкрив терміни та місце об'єднавчого бою
Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться навесні на Близькому Сході.
Про це заявив інсайдер Майкл Коппінджер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста ESPN.
Бій між українським і британським боксерами, вочевидь, таки відбудеться. Переговори між командами двох чемпіонів у суперважкій вазі тривають.
Найімовірніше, поєдинок між Усиком і Ф'юрі відбудеться в березні. Місцем проведення об'єднавчого бою стане Саудівська Аравія, що намагається перехопити пальму першості з організації топ-поєдинків у Сполучених Штатів. На кону стоятимуть пояси WBA, WBO, IBF та IBO українця, а також титул WBC "Циганського Короля".
Щоправда, останній ще може втратити чемпіонське звання. На 3 грудня призначений третій бій у протистоянні Ф'юрі зі співвітчизником Дереком Чісорою. Попередні дві зустрічі британців у ринзі завершилися перемогами чинного чемпіона.
Минулого тижня Ф'юрі та Чісора провели битву поглядів перед боєм. Обидва боксери були в хорошому гуморі та жартували над екс-чемпіоном хевівейту за кількома версіями Ентоні Джошуа.
Tyson Fury fights Derek Chisora on Dec. 3, and it could serve as a tune-up for Oleksandr Usyk. There are ongoing talks between the sides for Fury and Usyk, sources tell ESPN, with March in Saudi Arabia a possibility for the undisputed heavyweight championship fight. #FuryUsyk pic.twitter.com/mZFFwWQrkj— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) October 24, 2022
До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.
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