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Усик – Фьюри. Топ-инсайдер раскрыл сроки и место объединительного боя

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Саудовская Аравия, Вторник 25 октября 2022 10:15
Усик – Фьюри. Топ-инсайдер раскрыл сроки и место объединительного боя Фото: Александр Усик с коллекцией чемпионских поясов (РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится весной на Ближнем Востоке.

Об этом заявил инсайдер Майкл Коппинджер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста ESPN.

Бой между украинским и британским боксерами, очевидно, состоится. Переговоры между командами двух чемпионов в супертяжелом весе продолжаются.

Скорее всего, поединок между Усиком и Фьюри состоится в марте. Местом проведения объединительного боя станет Саудовская Аравия, пытающаяся перехватить пальму первенства по организации топ-поединков у Соединенных Штатов. На кону будут стоять пояса WBA, WBO, IBF и IBO украинца, а также титул WBC "Цыганского Короля".

Правда, последний может потерять чемпионское звание. На 3 декабря назначено третье сражение в противостоянии Фьюри с соотечественником Дереком Чисорой. Предыдущие две встречи британцев в ринге завершились победами действующего чемпиона.

На прошлой неделе Фьюри и Чисора провели битву взглядов перед боем. Оба боксера были в хорошем настроении и шутили над экс-чемпионом хевивейта по нескольким версиям Энтони Джошуа.

К слову, ранее собрали главные события вокруг потенциального боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

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