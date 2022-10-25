Усик – Фьюри. Топ-инсайдер раскрыл сроки и место объединительного боя
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится весной на Ближнем Востоке.
Об этом заявил инсайдер Майкл Коппинджер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста ESPN.
Бой между украинским и британским боксерами, очевидно, состоится. Переговоры между командами двух чемпионов в супертяжелом весе продолжаются.
Скорее всего, поединок между Усиком и Фьюри состоится в марте. Местом проведения объединительного боя станет Саудовская Аравия, пытающаяся перехватить пальму первенства по организации топ-поединков у Соединенных Штатов. На кону будут стоять пояса WBA, WBO, IBF и IBO украинца, а также титул WBC "Цыганского Короля".
Правда, последний может потерять чемпионское звание. На 3 декабря назначено третье сражение в противостоянии Фьюри с соотечественником Дереком Чисорой. Предыдущие две встречи британцев в ринге завершились победами действующего чемпиона.
На прошлой неделе Фьюри и Чисора провели битву взглядов перед боем. Оба боксера были в хорошем настроении и шутили над экс-чемпионом хевивейта по нескольким версиям Энтони Джошуа.
Tyson Fury fights Derek Chisora on Dec. 3, and it could serve as a tune-up for Oleksandr Usyk. There are ongoing talks between the sides for Fury and Usyk, sources tell ESPN, with March in Saudi Arabia a possibility for the undisputed heavyweight championship fight. #FuryUsyk pic.twitter.com/mZFFwWQrkj— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) October 24, 2022
К слову, ранее собрали главные события вокруг потенциального боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
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