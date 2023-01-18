Усик – Ф'юрі. Топ-інсайдер розкрив нові терміни об'єднавчого бою

Бій Усик – Ф'юрі не відбудеться ані наприкінці лютого, ані 4 березня. Потенційний поєдинок володаря чемпіонських поясів WBO, WBA, IBF, IBO і чемпіона за версією WBC посунули в часі на кінець березня чи початок квітня.

Команди обох боксерів змінили терміни з фінансових міркувань. Цього тижня організатори бою за абсолют очікують на нові пропозиції з Близького Сходу. Залучення аравійських інверсторів дозволить двом чемпіонам розділити призовий фонд порівну.

Якщо ж домовитися з шейхами не вдасться, то, найімовірніше, поєдинок прийме лондонський "Вемблі". Це ускладнить розподіл призових, адже більшість уболівальників на трибунах і підписників платних трансляцій будуть британцями. За такої ситуації Ф'юрі претендуватиме на більшість виручки.

Раніше Міжнародна боксерська федерація (IBF) відкликала зобов'язання для українця провести бій з хорватом Хрговічем. Такий крок повинен спростити організацію поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. 36-річний Усик упродовж тривалого часу прагне вийти в ринг саме проти Ф'юрі.