UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Усик – Ф'юрі. Топ-інсайдер розкрив нові терміни об'єднавчого бою

Фото: Олександр Усик із чемпіонськими поясами (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Багатостраждальний потенційний поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі вкотре відтермінували.

Про це заявив журналіст talkSPORT Майкл Бенсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

Бій Усик – Ф'юрі не відбудеться ані наприкінці лютого, ані 4 березня. Потенційний поєдинок володаря чемпіонських поясів WBO, WBA, IBF, IBO і чемпіона за версією WBC посунули в часі на кінець березня чи початок квітня.

Команди обох боксерів змінили терміни з фінансових міркувань. Цього тижня організатори бою за абсолют очікують на нові пропозиції з Близького Сходу. Залучення аравійських інверсторів дозволить двом чемпіонам розділити призовий фонд порівну.

Якщо ж домовитися з шейхами не вдасться, то, найімовірніше, поєдинок прийме лондонський "Вемблі". Це ускладнить розподіл призових, адже більшість уболівальників на трибунах і підписників платних трансляцій будуть британцями. За такої ситуації Ф'юрі претендуватиме на більшість виручки.

Раніше Міжнародна боксерська федерація (IBF) відкликала зобов'язання для українця провести бій з хорватом Хрговічем. Такий крок повинен спростити організацію поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. 36-річний Усик упродовж тривалого часу прагне вийти в ринг саме проти Ф'юрі.

До слова, українець Ломаченко може провести титульний бій проти Хейні навесні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс