ua en ru
Ср, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Усик – Ф'юрі: скільки зароблять чемпіони за об'єднавчий поєдинок

Ер-Ріяд, Середа 15 травня 2024 13:55
UA EN RU
Усик – Ф'юрі: скільки зароблять чемпіони за об'єднавчий поєдинок Фото: Тайсон Ф'юрі перевершив Олександра Усика за гонораром (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Британець Тайсон Ф'юрі заробить значно більше за українського боксера Олександра Усика в прийдешньому бої за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чемпіон".

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Циганський Король" нібито отримає 69 млн доларів за вихід у ринг. Натомість українець заробить "лише" 34 млн "зелених". Гонорари стануть рекордними в кар'єрі обох боксерів. Імовірні призові Усика – найбільші в історії українського професіонального боксу.

Раніше британська преса пророкувала розподіл гонорарів у пропорції 70/30 на користь Ф'юрі. Його призові навіть можуть сягнути 100 млн доларів. Український боксер погодився на менші призові, взявши з британця обіцянку задонатити 1 млн фунтів в один із фондів підтримки України.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

У понеділок батько Ф'юрі влаштував сутичку з командою українця. Усик давав інтерв'ю, коли до нього наблизилися люди з оточення британця із наміром зірвати запис. Після словесної суперечки Ф'юрі-старший спровокував бійку, в якій розбив лоб.

9 травня Усик оголосив про завершення тренувального табору перед поєдинком. Українець набирав оптимальні кондиції та спарингував зі схожими на британця боксерами в Іспанії. Наступного дня чемпіон із командою вилетів на Близький Схід.

Організатори поєдинку визначилися з термінами бою-реваншу. Попередньо він запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Щоправда, переможець вже не буде абсолютним чемпіоном, оскільки IBF віддасть титул сильнішому в бою Хрговіча та Дюбуа.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
NEWS
Мобілізація в Україні. Повний перелік хвороб, з якими точно не беруть на службу
Мобілізація в Україні. Повний перелік хвороб, з якими точно не беруть на службу
DAILY
Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть