Усик – Ф'юрі: скільки зароблять чемпіони за об'єднавчий поєдинок

Британець Тайсон Ф'юрі заробить значно більше за українського боксера Олександра Усика в прийдешньому бої за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чемпіон" .

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Циганський Король" нібито отримає 69 млн доларів за вихід у ринг. Натомість українець заробить "лише" 34 млн "зелених". Гонорари стануть рекордними в кар'єрі обох боксерів. Імовірні призові Усика – найбільші в історії українського професіонального боксу.

Раніше британська преса пророкувала розподіл гонорарів у пропорції 70/30 на користь Ф'юрі. Його призові навіть можуть сягнути 100 млн доларів. Український боксер погодився на менші призові, взявши з британця обіцянку задонатити 1 млн фунтів в один із фондів підтримки України.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

У понеділок батько Ф'юрі влаштував сутичку з командою українця. Усик давав інтерв'ю, коли до нього наблизилися люди з оточення британця із наміром зірвати запис. Після словесної суперечки Ф'юрі-старший спровокував бійку, в якій розбив лоб.

9 травня Усик оголосив про завершення тренувального табору перед поєдинком. Українець набирав оптимальні кондиції та спарингував зі схожими на британця боксерами в Іспанії. Наступного дня чемпіон із командою вилетів на Близький Схід.

Організатори поєдинку визначилися з термінами бою-реваншу. Попередньо він запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Щоправда, переможець вже не буде абсолютним чемпіоном, оскільки IBF віддасть титул сильнішому в бою Хрговіча та Дюбуа.