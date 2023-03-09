Усик – Ф'юрі. Промоутер українця озвучив дедлайн для перемовин про бій

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі може не відбутися, якщо деталі бою не узгодять до кінця тижня.
Про це розповів промоутер Олександр Красюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seconds Out.
Представник чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO підтвердив, що незабаром завершиться виділений на перемовини термін. Якщо команді Усика не вдасться домовитися з британцем про бій, то українець проведе обов'язковий захист одного з титулів.
"Опівдні я зустрінуся з Джорджем Ворреном і намагатимуся отримати розуміння, чи проводимо ми цей бій, чи ні. Щось, можливо, зміниться до того часу. Якщо ж ні, то будемо розглядати обов'язковий захист", – заявив Красюк.
Напередодні промоутер звинуватив Ф'юрі у відмові справедливо розділити призові за об'єднавчий поєдинок. Команда Усика запропонувала співвідношення гонорарів 60/40 на користь переможця бою за абсолют. Натомість "Циганський Король" прагне заробити більше за будь-якого підсумку поєдинку.
Раніше з'явилися обов'язкові претенденти на пояси українського боксера. Джо Джойс матиме право позмагатися за титул чемпіона за версією WBO, Даніель Дюбуа – за пояс WBA, а Філіп Хрговіч – за титул IBF. Усик зібрав свою колекцію після двох перемог над Ентоні Джошуа.
До слова, раніше Україна оголосила бойкот чемпіонату світу з боксу через участь РФ і Білорусі.
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