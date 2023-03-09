Усик – Фьюри. Промоутер украинца озвучил дедлайн для переговоров о бое

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может не состояться, если детали боя не согласуют до конца недели.

Об этом рассказал промоутер Александр Красюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seconds Out .

Представитель чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO подтвердил, что вскоре завершится предоставленный на переговоры срок. Если команде Усика не удастся договориться с британцем о бое, то украинец проведет обязательную защиту одного из титулов.

"В полдень я встречусь с Джорджем Уорреном и постараюсь получить понимание, проводим ли мы этот бой, или нет. Что-то, возможно, изменится к тому времени. Если же нет, то будем рассматривать обязательную защиту", – заявил Красюк.

Накануне промоутер обвинил Фьюри в отказе по справедливости разделить призовые за объединительный поединок. Команда Усика предложила соотношение гонораров 60/40 в пользу победителя сражения за абсолют. "Цыганский Король" в свою очередь стремится заработать больше при любом итоге поединка.

Ранее появились обязательные претенденты на пояса украинского боксера. Джо Джойс будет иметь право посоревноваться за титул чемпиона по версии WBO, Даниэль Дюбуа – за пояс WBA, а Филипп Хргович – за титул IBF. Усик собрал свою коллекцию после двух побед над Энтони Джошуа.