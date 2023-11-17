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Усик – Ф'юрі. Промоутер українця боїться втечі британця від битви чемпіонів

Фото: Олександр Красюк (праворуч) поки не вірить у щирість намірів Тайсона Ф'юрі (facebook.com/KnockOutPromotions)
Автор: Антон Федорців

Команда українця Олександра Усика досі сумнівається в успішному проведенні поєдинку проти британського боксера Тайсона Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Про це заявив промоутер Олександр Красюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Красюк досі скептично налаштований щодо проведення поєдинку. Він привітав офіційне оголошення дати бою в Саудівській Аравії. Водночас промоутер переконаний, що цей крок став лише першим до реальної зустрічі боксерів у ринзі.

"Ні, я зовсім не впевнений, що це тепер точно відбудеться. Моя впевненість зросте, коли я почую гонг першого раунду. Саме в той момент я почну вірити, що це відбувається, але до того... Я занадто довго веду справи в боксі", – заявив Красюк.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Нова дата поєдинку – 17 лютого.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.

До слова, раніше зібрали головні події спільної прес-конференції Усика та Ф'юрі.

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