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Усик – Ф'юрі. Промоутер британця пояснив зміну дати бою-реваншу

Ер-Ріяд, Четвер 30 травня 2024 11:22
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Усик – Ф'юрі. Промоутер британця пояснив зміну дати бою-реваншу Фото: Тайсон Ф'юрі (в центрі) та Френк Воррен (праворуч) готові до нової зустрічі (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорців

Очільник компанії Queensberry Promotions Френк Воррен поділився міркуваннями про другий поєдинок британського боксера Тайсона Ф'юрі та українця Олександра Усика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DAZN.

Бій-реванш Усик – Ф'юрі повинен відбутися 21 грудня. Поєдинок прийме аравійська столиця Ер-Ріяд.

"Реванш був відкладений, бо вважаю, що один із них – не Тайсон, а Усик, отримав травму. Це причина, з якої він не зможе бути у формі до початкової дати. Загалом це ідеальний час для бою. Давайте дамо хлопцям час на відновлення після дуже, дуже важкого поєдинку. Сподіваюся, ми побачимо таке ж видовище", – заявив Воррен.

Поки невідомо, чи переможець бою-реваншу носитиме титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Міжнародна боксерська федерація (IBF) може віддати пояс переможцю бою хорвата Хрговіча та британця Дюбуа. "Циганський Король" раніше активував опцію другого поєдинку в контракті бою за титул абсолюта.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

У першому поєдинку українець здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Усику віддали перевагу два з трьох представників боксерської Феміди – 115:112, 114:113.

Організатори поєдинку визначилися з термінами бою-реваншу. Попередньо він був запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Якщо IBF не віддасть титул сильнішому в бою хорвата Хрговіча та британця Дюбуа, то переможець реваншу залишиться абсолютним чемпіоном.

У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме мінімум трьох кандидатів у суперники. Після переможця поєдинку Хрговіч – Дюбуа наступними в черзі розташувалися ще два важкоговаговики – регулярний чемпіон WBA Чарр і тимчасовий чемпіон WBO Паркер.

До слова, раніше пригадали найважливіші перемоги Усика на професіональному рівні.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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