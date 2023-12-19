Усик – Ф'юрі. Претендент на пояс українця здивував прогнозом на битву чемпіонів
Хорватський важковаговик Філіп Хрговіч поділився міркуваннями щодо прийдешнього поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу між українським боксером Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Frank Warren's Queensberry Promotions.
Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.
Хрговіч отримав статус обов'язкового претендента на пояс IBF. Переможець прийдешнього бою буде зобов'язаний вийти в ринг проти хорвата без проміжних поєдинків. Балканський боксер упевнений, що недавній посередній виступ Ф'юрі не змінив статус битви чемпіонів.
"До та після бою Ф'юрі з Френсісом Нганну Усик – фаворит для мене. Невеликий, але віддаю йому належне, бо, на мою думку, він довершеніший боєць. Він має чудову техніку, викидає багато ударів. Усик – маленький, але не слабкий. Він достатньо сильний. Має відмінний захист, роботу ніг, він завжди в прекрасній формі. Тому в цьому поєдинку я обираю його", – заявив Хрговіч.
Що відомо про бій Усик – Ф'юрі
Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.
Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.
На початку грудня команда Усика розпочала пошуки спаринг-партнерів для українця. У мережі з'явився перелік вимог до потенційних учасників табору чемпіона. Ідеальний суперник Усика на тренуваннях повинен бути максимально схожий на Ф'юрі.
До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.
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