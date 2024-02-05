Усик – Ф'юрі. Перенесений бій чемпіонів отримав стилізований під комікс постер

Організатори поєдинку між українським боксером Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі оновили афішу битви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис K2 Promotions у Facebook .

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Новий плакат зобразив чемпіонів супергероями в дусі старих коміксів. Цьому типу розповіді в картинках притаманний мінімалізм. Базовими стали червона та жовта барви, а чорний та білий кольори виконують роль контурів. Назва поєдинку не змінилася – Ring of Fire, що залишається грою слів. Це водночас і "Вогняне кільце", і "Вогняний ринг" чи "Ринг вогню".

Попередній постер обігрував тему корсарів. Усик і Ф'юрі були зображені авантюристами, які прагнуть перемог і слави. Натхненням до цієї афіши став голівудський хіт "Пірати Карибського моря".

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим боксером із таким титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу.