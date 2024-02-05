Усик – Фьюри. Перенесенный бой чемпионов получил стилизованный под комикс постер

Организаторы поединка между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе обновили афишу битвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост K2 Promotions в Facebook .

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Новый плакат изобразил чемпионов супергероями в духе старых комиксов. Этому типу рассказа в картинках присущ минимализм. Базовыми стали красные и желтые краски, а черный и белый цвета выполняют роль контуров. Название поединка не изменилось – Ring of Fire, остающийся игрой слов. Это одновременно и "Огненное кольцо", и "Огненный ринг" или "Ринг огня".

Предыдущий постер обыгрывал тему корсаров. Усик и Фьюри были изображены авантюристами, стремящимися к победам и славе. Вдохновением к этой афише стал голливудский хит "Пираты Карибского моря".

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Победитель битвы станет первым боксером с таким титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге.