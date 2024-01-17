Усик – Ф'юрі. Останній абсолютний чемпіон світу поділився прогнозом на битву зірок

Легендарний боксер Леннокс Льюїс поділився міркуваннями щодо прийдешнього поєдинку між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter спортсмена .

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Із нетерпінням чекаю, коли привітаю Ф'юрі або Усика в клубі абсолютних чемпіонів. Радий, що вони наважилися творити історію. Бій повинен вийти відмінним. Хороший великий хлопець перемагає хорошого маленького. Перевага у Ф'юрі", – лаконічно написав Льюїс.

Культовий британець став абсолютом восени 1999 року. Тоді цінувалися титули WBC, WBA та IBF, тож для цього статусу достатньо було зібрати три чемпіонські пояси замість чотирьох тепер (додався WBO). Навесні 2000-го Льюїс втратив звання абсолютного чемпіона світу через відмову від бою з Джоном Руїсом.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті за понад 20 років.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Ще до поєдинку з'явилося коло претендентів на перший бій з абсолютним чемпіоном у новому статусі. Серед них – обов'язковий претендент IBF Хрговіч, а також невдахи хевівейту останніх років на кшталт Вайлдера, Паркера та Джошуа.