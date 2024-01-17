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Усик – Фьюри. Последний абсолютный чемпион мира поделился прогнозом на битву звезд

Эр-Рияд, Среда 17 января 2024 13:00
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Усик – Фьюри. Последний абсолютный чемпион мира поделился прогнозом на битву звезд Фото: Леннокс Льюис остается последним абсолютным чемпионом мира в хевивейте (twitter.com/LennoxLewis)
Автор: Антон Федорцив

Легендарный боксер Леннокс Льюис поделился соображениями по поводу грядущего поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter спортсмена.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"С нетерпением жду, когда поздравлю Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов. Рад, что они решились творить историю. Бой должен получиться отличным. Хороший большой парень побеждает хорошего маленького. Преимущество у Фьюри", – лаконично написал Льюис.

Культовый британец стал абсолютом осенью 1999 года. Тогда ценились титулы WBC, WBA и IBF, поэтому для этого статуса достаточно было собрать три чемпионских пояса вместо четырех теперь (добавился WBO). Весной 2000-го Льюис потерял звание абсолютного чемпиона мира из-за отказа от боя с Джоном Руисом.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте за более чем 20 лет.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Еще до поединка появился круг претендентов на первое сражение с абсолютным чемпионом в новом статусе. Среди них – обязательный претендент IBF Хргович, а также неудачники хевивейта последних лет вроде Уайлдера, Паркера и Джошуа.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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