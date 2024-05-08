Усик – Ф'юрі. Організатори презентували пам'ятний годинник на честь битви чемпіонів

Прийдешній поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі отримав черговий вишуканий атрибут від аравійських функціонерів – спеціальний часомір.

Про це заявив очільник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter урядовця .

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Переможець поєдинку разом із титулами отримає екслюзивний наручний годинник від Jacob & Co. Під скло хронометра поруч із механізмом дизайнери помістили фігурки Усика та Ф'юрі. Ще один екземпляр продадуть на аукціоні Sotheby's. Усі виручені за нього кошти відправлять в один із благодійних фондів.

Раніше Аль аш-Шейх показав спеціальний пояс для переможця битви чемпіонів. Він виконаний у стилістиці UFC. У центрі розміщений великий напис Undisputed – "безперечний". Поруч меншими літерами написано "чемпіон світу в хевівейті".

أناقه وجمال لساعة مصممه لنزال تاريخي بين تايسون فيوري وأوليكساندر أوزيك

تحفة فنية صاغها Jacob & Co لتتزين بجوهر الجمال وروح #RingOfFire

وسيكون المزاد في Sotheby's وستعود أرباح المزاد لصالح جمعية Make-A-Wish International#RiyadhSeason#BigTime



pic.twitter.com/LK5zYmF61s — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 7, 2024

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Українець після двох перемог над британцем Джошуа зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Тим часом "Циганський Король" ще з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі восени ледь переміг Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу. Третій зрив поєдинку коштуватиме винуватця 10 млн доларів.

Хрговіч нещодавно став запасним варіантом організаторів на випадок нової відмови. Усик у будь-якому разі вийде в ринг 18 травня. Якщо хорватський боксер зустрінеться з українцем, то його поєдинок за титул IBF проти Дюбуа скасують.