Усик – Фьюри. Организаторы презентовали памятные часы в честь битвы чемпионов

Грядущий поединок за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри получил очередной изысканный атрибут от аравийских функционеров – специальные часы.

Об этом заявил глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter чиновника .

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Победитель поединка вместе с титулами получит эксклюзивные наручные часы Jacob & Co. Под стекло хронометра рядом с механизмом дизайнеры поместили фигурки Усика и Фьюри. Еще один экземпляр будет продан на аукционе Sotheby's. Все вырученные за него средства будут отправлены в один из благотворительных фондов.

Ранее Аль-Аш-Шейх показал специальный пояс для победителя битвы чемпионов. Он исполнен в стилистике UFC. В центре размещена большая надпись Undisputed – "бесспорная". Рядом меньшими буквами написано "чемпион мира в хевивейте".

أناقه وجمال لساعة مصممه لنزال تاريخي بين تايسون فيوري وأوليكساندر أوزيك

تحفة فنية صاغها Jacob & Co لتتزين بجوهر الجمال وروح #RingOfFire

وسيكون المزاد في Sotheby's وستعود أرباح المزاد لصالح جمعية Make-A-Wish International#RiyadhSeason#BigTime



pic.twitter.com/LK5zYmF61s — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 7, 2024

Что известно о бое Усик – Фьюри

Украинец после двух побед над британцем Джошуа собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. Тем временем "Цыганский Король" еще с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительный бой примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри осенью едва одолел Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге. Третий срыв поединка обойдется виновнику в 10 млн долларов.

Хргович недавно стал запасным вариантом организаторов на случай нового отказа. Усик в любом случае выйдет в ринг 18 мая. Если хорватский боксер встретится с украинцем, его поединок за титул IBF против Дюбуа отменят.