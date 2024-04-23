Усик – Ф'юрі. Організатори підшукали резервіста на випадок нової відмови британця

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Якщо "Циганський Король" відмовиться від поєдинку, то його замінить Філіп Хрговіч. Хорват іде на першій сходинці рейтингу IBF і ще влітку 2022 року завоював титул обов'язкового претендента на чемпіонський бій. Наразі він готується до іншого поєдинку.

"Обов'язковий претендент на титул IBF Хрговіч стане запасним, якщо Ф'юрі зніметься з бою з будь-якої причини. Зараз він готується до зустрічі з Даніелем Дюбуа 1 червня, але буде готовий побитися з Усиком у травні. Такою була одна з наших умов", – розповів Красюк.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Битва чемпіонів визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець поєдинку стане першим боксером із цим титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець після двох перемог над британцем Джошуа зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Тим часом "Циганський Король" ще з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі восени ледь переміг Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу. Третій зрив поєдинку коштуватиме винуватця 10 млн доларів.