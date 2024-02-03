Усик – Ф'юрі. Організатор битви чемпіонів офіційно переніс поєдинок

Бій Усик – Ф'юрі 17 лютого не відбудеться. Поєдинок боксерів на Kingdom Arena в аравійській столиці Ер-Ріяді перенесли на пізніший термін. Зрив битви чемпіонів пов'язаний з травмою, якої британець зазнав під час спарингу в тренувальному таборі.

"Рішення було ухвалене після того, як Ф'юрі отримав розсічення над правим оком під час тренування в Ер-Ріяді. Запланований на 17 лютого вечір боксу в столиці буде перенесений на пізніший термін, а кошти за квитки повернуть публіці", – заявив функціонер.

За його словами, розуміння термінів відновлення "Циганського Короля" з'явиться після детального огляду медичної бригади. Надалі всі зацікавлені сторони працюватимуть над вибором нової, якомога швидшої дати поєдинку. Аль аш-Шейх переконаний, що британець досі прагне влаштувати незабутнє видовище для фанатів боксу.

"Розчарований Ф'юрі поділився своїми переживаннями, висловивши спустошення через невдачу після місяців жертовної підготовки, під час якої він набрав чудової фізичної форми. Він приніс вибачення усім, кого зачепив цей інцидент, зокрема, власній команді, команді Усика, бійцям андеркарду, вболівальників і привітним партнерам із Ер-Ріяда", – додав функціонер.

Що трапилося з Тайсоном Ф'юрі

Напередодні ввечері стало відомо про серйозну травму британця. У мережі з'явилися світлини розсічення "Циганського Короля", а промоутерська компанія Queensberry Promotions заявила про неможливість проведення бою 17 лютого.

Згодом Ф'юрі зробив офіційну заяву щодо травми. Він попросив вибачення у всіх причетних до організації бою і вболівальників, а також пообіцяв працювати над якомога швидшим поверненням у ринг.

Команда Усика стримано відреагувала на травму суперника. Оточення українця припустило екстрену організацію титульного бою для свого клієнта. Найвірогідніший опонент – обов'язковий претендент на пояс IBF Філіп Хрговіч із Хорватії.