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Усик – Фьюри. Организатор битвы чемпионов официально перенес поединок

Автор: Антон Федорцив

Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх подтвердил перенос боя между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene.

Бой Усик – Фьюри 17 февраля не состоится. Поединок боксеров на Kingdom Arena в аравийской столице Эр-Рияде перенесли на более поздний срок. Срыв битвы чемпионов связан с травмой, которую британец получил во время спарринга в тренировочном лагере.

"Решение было принято после того, как Фьюри получил рассечение над правым глазом во время тренировки в Эр-Рияде. Запланированный на 17 февраля вечер бокса в столице будет перенесен на более поздний срок, а средства за билеты вернут публике", – заявил функционер.

По его словам, понимание сроков восстановления "Цыганского Короля" появится после детального осмотра медицинской бригады. В дальнейшем все заинтересованные стороны будут работать над выбором новой, как можно ближайшей даты поединка. Аль-Шейх убежден, что британец до сих пор стремится устроить незабываемое зрелище для фанатов бокса.

"Разочарованный Фьюри поделился своими переживаниями, выразив опустошение из-за неудачи после месяцев жертвенной подготовки, во время которой он приобрел замечательную физическую форму. Он принес извинения всем, кого задел этот инцидент, в частности, собственной команде, команде Усика, бойцам андеркарда, болельщиков и приветливым партнерам из Эр-Рияда", – добавил функционер.

Что случилось с Тайсоном Фьюри

Накануне вечером стало известно о серьезной травме британца. В сети появились фотографии рассечения "Цыганского Короля", а промоутерская компания Queensberry Promotions заявила о невозможности проведения боя 17 февраля.

Впоследствии Фьюри сделал официальное заявление о травме. Он попросил прощения у всех причастных к организации боя и болельщиков, а также пообещал работать над скорейшим возвращением в ринг.

Команда Усика сдержанно отреагировала на травму соперника. Окружение украинца предположило экстренную организацию титульного боя для своего клиента. Самый вероятный оппонент – обязательный претендент на пояс IBF Филип Хргович из Хорватии.

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Александр УсикТайсон ФьюриБоксСаудовская Аравия