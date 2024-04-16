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Усик – Ф'юрі. Менеджер українця оцінив реальність проведення битви чемпіонів

Ер-Ріяд, Вівторок 16 квітня 2024 15:25
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Усик – Ф'юрі. Менеджер українця оцінив реальність проведення битви чемпіонів Фото: Олександр Усик із третьої спроби намагатиметься вийти в ринг проти Тайсона Ф'юрі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок українського боксера Олександра Усика проти британця Тайсона Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті відбудеться в заплановані терміни.

Про це розповів менеджер Егіс Клімас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seconds Out.

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Я думаю, що нарешті ми побачимо цей бій. Я вірю, що час цього поєдинку настав. У команді Усика особливих змін не відбулося, все залишилося по-старому. Навіщо щось лагодити, коли воно не ламалося? Він так усього досягнув у першій важкій вазі та досягає в надважкій", – зазначив Клімас.

Раніше команда Усика висловлювала сумніви щодо проведення бою проти Ф'юрі навесні. "Циганський Король" довго уникав перемовин про організацію поєдинку, а потім двічі вимагав змінити дату. Бій не відбувся ні в грудні, ні в лютому.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Битва чемпіонів визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець поєдинку стане першим боксером із цим титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець після двох перемог над британцем Джошуа зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Тим часом "Циганський Король" ще з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі восени ледь переміг Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу. Третій зрив поєдинку коштуватиме винуватця 10 млн доларів.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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