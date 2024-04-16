Усик – Фьюри. Менеджер украинца оценил реальность проведения битвы чемпионов

Поединок украинского боксера Александра Усика против британца Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте состоится в запланированные сроки.

Об этом рассказал менеджер Эгис Климас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seconds Out .

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Я думаю, что наконец-то мы увидим этот бой. Я верю, что время этого поединка настало. В команде Усика особых изменений не произошло, все осталось по старинке. Зачем что-то чинить, если оно не ломалось? Он так всего достиг в первом тяжелом весе и достигает в сверхтяжелом", – отметил Климас.

Ранее команда Усика выражала сомнения в проведении боя против Фьюри весной. "Цыганский Король" долго избегал переговоров об организации поединка, а затем дважды потребовал изменить дату. Бой не состоялся ни в декабре, ни в феврале.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Битва чемпионов определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель поединка станет первым боксером с этим титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец после двух побед над британцем Джошуа собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. Тем временем "Цыганский Король" еще с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительный бой примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри осенью едва одолел Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге. Третий срыв поединка обойдется виновнику в 10 млн долларов.