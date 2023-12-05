Усик – Ф'юрі. Майбутній абсолютний чемпіон отримав першого суперника за титул

Американський боксер Деонтей Вайлдер зібрався кинути виклик переможцю об'єднавчого поєдинку в хевівейті між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Last Stand Podcast .

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Якщо маєш всі титули, то тобі доведеться битися зі мною. Це все ще залишається моєю метою – знищити весь дивізіон", – поділився власними міркуваннями Вайлдер.

38-річний американець раніше впродовж п'яти років був чемпіоном за версією WBC. У 2018-2021 рр. він тричі виходив у ринг проти Ф'юрі. Перший бій завершився нічиєю, а в двох наступних Вайлдер програв "Циганському Королю" нокаутами.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.