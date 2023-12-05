ua en ru
Вт, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Усик – Фьюри. Будущий абсолютный чемпион получил первого посягателя на титул

Эр-Рияд, Вторник 05 декабря 2023 18:54
UA EN RU
Усик – Фьюри. Будущий абсолютный чемпион получил первого посягателя на титул Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри не будут отдыхать на лаврах (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Американский боксер Деонтей Уайлдер собрался бросить вызов победителю объединительного поединка в хевивейте между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Last Stand Podcast.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Если у тебя есть все титулы, тебе придется драться со мной. Это все еще остается моей целью – уничтожить весь дивизион", – поделился собственными соображениями Уайлдер.

38-летний американец ранее пять лет был чемпионом по версии WBC. В 2018-2021 гг. он трижды выходил в ринг против Фьюри. Первый бой завершился ничьей, а в двух последующих Уайлдер проиграл "Цыганскому Королю" нокаутами.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс Деонтей Уайлдер
NEWS
Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники
Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники
DAILY
Федор Вениславский: Вручение повесток планируем по электронной почте и заказным письмом
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вручение повесток планируем по электронной почте и заказным письмом