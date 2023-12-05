Усик – Фьюри. Будущий абсолютный чемпион получил первого посягателя на титул

Американский боксер Деонтей Уайлдер собрался бросить вызов победителю объединительного поединка в хевивейте между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Last Stand Podcast .

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Если у тебя есть все титулы, тебе придется драться со мной. Это все еще остается моей целью – уничтожить весь дивизион", – поделился собственными соображениями Уайлдер.

38-летний американец ранее пять лет был чемпионом по версии WBC. В 2018-2021 гг. он трижды выходил в ринг против Фьюри. Первый бой завершился ничьей, а в двух последующих Уайлдер проиграл "Цыганскому Королю" нокаутами.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.