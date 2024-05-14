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Усик – Ф'юрі. Легендарний Тайсон дав однозначний прогноз на переможця битви чемпіонів

Ер-Ріяд, Вівторок 14 травня 2024 11:25
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Усик – Ф'юрі. Легендарний Тайсон дав однозначний прогноз на переможця битви чемпіонів Фото: Тайсон Ф'юрі залишається фаворитом для Майка Тайсона (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Культовий американський боксер Майк Тайсон поділився міркуваннями щодо прийдешнього поєдинку між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"З нетерпінням чекаю на цей бій. Це буде цікавий поєдинок. Я ставлю на Тайсона Ф'юрі, бо думаю, що він переможе Усика. Він зібрався його наздогнати та здолати. Мені треба зустрітися з Ф'юрі. Я вважаю його найкращим боксером світу, особливо в надважкій вазі. Великі бійці програють, виглядають погано, але залишаються великими", – заявив Тайсон.

На думку "Залізного Майка", непереконливий бій Ф'юрі проти Нганну не змінив статус британця. Він визнав, що "Циганський Король" надав екс-чемпіону UFC можливість перемогти. Тайсон упевнений, що той поєдинок був "просто поганим вечором" Ф'юрі.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Напередодні батько Ф'юрі влаштував сутичку з командою українця. Усик давав інтерв'ю, коли до нього наблизилися люди з оточення британця із наміром зірвати запис. Після словесної суперечки Ф'юрі-старший спровокував бійку, в якій розбив лоб.

9 травня Усик оголосив про завершення тренувального табору перед поєдинком. Українець набирав оптимальні кондиції та спарингував зі схожими на британця боксерами в Іспанії. Наступного дня чемпіон із командою вилетів на Близький Схід.

Організатори поєдинку визначилися з термінами бою-реваншу. Попередньо він запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Щоправда, переможець вже не буде абсолютним чемпіоном, оскільки IBF віддасть титул сильнішому в бою Хрговіча та Дюбуа.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі
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