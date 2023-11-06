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Усик – Ф'юрі. Легендарний чемпіон дав невтішний прогноз на об'єднавчий поєдинок

Понеділок 06 листопада 2023 15:18
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Усик – Ф'юрі. Легендарний чемпіон дав невтішний прогноз на об'єднавчий поєдинок Фото: Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі вийдуть в ринг у 2024 році (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Колишній абсолютний чемпіон світу в напівважкій вазі Рой Джонс поділився міркуваннями щодо прийдешнього бою за боксерську корону в хевівейті між українцем Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ProBox TV.

54-річний професіонал на пенсії фаворитом поєдинку двох чемпіонів назвав "Циганського Короля". Посередній виступ британця проти Френсіса Нганну, на думку американця, не вплине на підсумок бою з українським боксером.

"Моя думка не змінилася. Я знав, що Ф'юрі матиме дуже важкий бій проти Нганну. Просто Усик тепер матиме більше впевненості. Ось що сталося. Донедавна здавалося, що з Ф'юрі складно матиме справу, але після останнього бою уявлення багатьох зазнали змін", – розповів Джонс.

Зокрема, 35-річний українець нібито переконався, що для нього габарити "Циганського Короля" не будуть проблемою. Проте, підготовка Ф'юрі до зустрічі з Усиком буде зовсім іншою. На думку Джонса, до виставкового поєдинку британець готувався недбало.

"Він тренувався з думкою про Нганну, як легку мішень для перемоги. Коли він почне тренуватися з думкою про Усика, то стане зовсім іншим бійцем. Усі повинні це розуміти", – резюмував культовий американець.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Найімовірніше, поєдинок відбудеться в лютому 2024 року.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.

До слова, українка Садовська підписала контракт із WWE у складі команди NXT.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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