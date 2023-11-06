Усик – Фьюри. Легендарный чемпион дал неутешительный прогноз на объединительный поединок

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Рой Джонс поделился соображениями по поводу грядущего боя за боксерскую корону в хевивейте между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ProBox TV .

54-летний профессионал на пенсии фаворитом поединка двух чемпионов назвал "Цыганского Короля". Посредственное выступление британца против Фрэнсиса Нганну, по мнению американца, не отразится на бою с украинским боксером.

"Мое мнение не изменилось. Я знал, что Фьюри будет иметь очень тяжелое сражение против Нганну. Просто Усик теперь имеет больше уверенности. Вот что произошло. До недавнего времени казалось, что с Фьюри будет сложно иметь дело, но после последнего боя представления многих претерпели изменения", – рассказал Джонс.

В частности, 35-летний украинец якобы убедился, что для него габариты "Цыганского Короля" не будут проблемой. Однако подготовка Фьюри к встрече с Усиком будет совсем другой. По мнению Джонса, к выставочному поединку британец готовился небрежно.

"Он тренировался с мыслью о Нганну, как легкой мишени для победы. Когда он начнет тренироваться с мыслью об Усике, то станет совсем другим бойцом. Все должны это понимать", – резюмировал культовый американец.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Скорее всего, поединок состоится в феврале 2024 года.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.