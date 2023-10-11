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Усик – Ф'юрі. Культовий боксер обрав найкращого важковаговика світу

Середа 11 жовтня 2023 15:11
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Усик – Ф'юрі. Культовий боксер обрав найкращого важковаговика світу Фото: "Циганський Король" отримав визнання Майка Тайсона (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Колишній абсолютний чемпіон світу в хевівейті Майк Тайсон назвав найсильнішого бійця в рідному дивізіоні та пояснив свій неочевидний вибір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Social.

"Залізний Майк" за два тижні до поєдинку британця Тайсона Ф'юрі проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну віддав належне "Циганському Королю". За словами американця, Ф'юрі вписав власне ім'я в історію боксу.

"Ф'юрі не найвидатніший боєць усіх часів, але він дуже високо. Він найвидатніший на цю мить. Тайсон уже в когорті великих. Не забуваймо про його минуле – бій проти Нганну не буде першим поєдинком. Ф'юрі вже захищав свій титул, він непереможний", – розповів Тайсон.

Легендарний боксер назвав Ф'юрі "сенсацією". Водночас він розкрив наміри команди Нганну зайняти трон "Циганського Короля". Тайсон допомагав камерунцю з французьким паспортом готуватися до поєдинку 28 жовтня.

Раніше Усик і Ф'юрі узгодили поєдинок за абсолют у хевівейті. Бій між українцем-чемпіоном за версіями IBF, IBO, WBA, WBO та британським боксером із титулом WBC остаточної дати ще не отримав. Робочі варіанти – 23 грудня і січень 2024 року.

До слова, мексиканець Альварес переміг американця Чарло в битві чемпіонів середньої ваги.

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Тайсон Ф'юрі
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