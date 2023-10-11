Усик – Фьюри. Культовый боксер выбрал лучшего тяжеловеса мира

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Майк Тайсон назвал сильнейшего бойца в родном дивизионе и объяснил свой неочевидный выбор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing Social .

"Железный Майк" за две недели до поединка британца Тайсона Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну отдал должное "Цыганскому Королю". По словам американца, Фьюри вписал свое имя в историю бокса.

"Фьюри не самый выдающийся боец всех времен, но он очень высоко. Он самый выдающийся на этот момент. Тайсон уже в когорте великих. Не забывайте о его прошлом – бой против Нганну не будет первым поединком. Фьюри уже защищал свой титул, он непобежденный", – рассказал Тайсон.

Легендарный боксер назвал Фьюри "сенсацией". В то же время он раскрыл намерения команды Нганну занять трон "Цыганского Короля". Тайсон помогал камерунцу с французским паспортом готовиться к поединку 28 октября.

Ранее Усик и Фьюри согласовали поединок за абсолют в хевивейте. Бой между украинцем-чемпионом по версиям IBF, IBO, WBA, WBO и британским боксером с титулом WBC окончательной даты еще не получил. Рабочие варианты – 23 декабря и январь 2024 года.