Усик – Ф'юрі. Колишній чемпіон "записався" до команди українця

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Я в команді Усика. Ф'юрі казав про мене багато поганого, а я ніколи не буду підтримувати когось, хто мене не поважає. Це зробило б мене божевільним, а я доволі вріноважений. Я буду за людину, яка виявила повагу до мене", – розповів Джошуа.

Британець двічі виходив у ринг проти Усика. У вересні 2021-го український боксер переміг Джошуа за очками та відібрав титули WBA, WBO, IBF, IBO. Бій-реванш наступного літа знову виграв Усик – роздільним рішенням суддів. Про поєдинок проти співвітчизника Ф'юрі британський боксер так і не домовився.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.