Усик – Ф'юрі. Колишній чемпіон світу обрав фаворита битви чемпіонів
Екс-володар поясу Всесвітньої боксерської організації (WBO) в хевівейті Джозеф Паркер поповнив лави зіркових прогнозистів на переможця поєдинку між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing News.
Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.
"Про цей поєдинок давно говорили, ми давно не бачили непереможного абсолютного чемпіона світу. Думаю, ви знаєте, по чий бік я. Тож я тут дуже упереджений. Я впевнений, що Тайсон зробить свою справу та стане абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Це буде круто. Знаю, що цього разу Ф'юрі від старту до фінішу зробить все правильно", – заявив Паркер.
Наприкінці грудня новозеландець здолав американця Деонтея Вайлдера під час великого вечора боксу в Ер-Ріяді. Колишній чемпіон переміг опонента за одностайним рішенням суддів. До поєдинку з Вайлдером Паркер готувався разом із Ф'юрі.
Що відомо про бій Усик – Ф'юрі
Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.
Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.
Ще до поєдинку з'явилося коло претендентів на перший бій з абсолютним чемпіоном у новому статусі. Серед них – обов'язковий претендент IBF Хрговіч, а також невдахи хевівейту останніх років на кшталт Вайлдера, Паркера та Джошуа.
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