ua en ru
Пн, 08 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Усик – Фьюри. Бывший чемпион мира выбрал фаворита битвы чемпионов

Эр-Рияд, Понедельник 08 января 2024 17:36
UA EN RU
Усик – Фьюри. Бывший чемпион мира выбрал фаворита битвы чемпионов Фото: Тайсон Фьюри и Александр Усик выйдут в ринг 17 февраля (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Экс-обладатель пояса Всемирной боксерской организации (WBO) в хевивейте Джозеф Паркер пополнил ряд звездных прогнозистов на победителя поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing News.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Об этом поединке давно говорили, мы давно не видели непобедимого абсолютного чемпиона мира. Думаю, вы знаете, по чью сторону я. Так что я здесь очень предвзят. Я уверен, что Тайсон сделает свое дело и станет абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе. Это будет круто. Знаю, что в этот раз Фьюри от старта до финиша сделает все правильно", – заявил Паркер.

В конце декабря новозеландец одолел американца Деонтея Уайлдера во время большого вечера бокса в Эр-Рияде. Бывший чемпион победил оппонента по единогласному решению судей. К поединку с Уайлдером Паркер готовился вместе с Фьюри.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Еще до поединка появился круг претендентов на первое сражение с абсолютным чемпионом в новом статусе. Среди них – обязательный претендент IBF Хргович, а также неудачники хевивейта последних лет вроде Уайлдера, Паркера и Джошуа.

Напомним, недавно составили нестандартные спортивные прогнозы на 2024 год.

К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тайсон Фьюри Бокс Александр Усик
NEWS
Пункты обогрева, проблемы с транспортом и школы онлайн: метель в Одессе набирает обороты
Пункты обогрева, проблемы с транспортом и школы онлайн: метель в Одессе набирает обороты
DAILY
Даниил Гетманцев: Война - это такой период, когда все беднеют
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Даниил Гетманцев: Война - это такой период, когда все беднеют