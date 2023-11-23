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Усик – Ф'юрі. Інтерконтинентальний чемпіон озвучив головний недолік українця

Ер-Ріяд, Четвер 23 листопада 2023 11:29
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Усик – Ф'юрі. Інтерконтинентальний чемпіон озвучив головний недолік українця Фото: Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі вийдуть в ринг у лютому (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Шведський важковаговик Отто Валлін виділив специфічну рису українського боксера Олександра Усика, що нібито завадить йому завоювати титул абсолютного чемпіона світу в протистоянні з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Social.

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

32-річний Валлін назвав Ф'юрі фаворитом бою. Володар титулу WBA Inter-Continental впевнений, що Усик нав'яже "Циганському Королю" хороший поєдинок. Однак, українець в попередніх битвах показав назагал недолік, яким британський боксер намагатиметься скористатися.

"Дюбуа справді нокаутував Усика в останньому бою. Я вважаю, що завданий Даніелем удар був легальним. Усик просто лежав на підлозі та скаржився. У поєдинку з Гассієвим він нарікав на удари по корпусу. У цьому й недолік Усика. Ф'юрі про це відомо", – розповів Валлін.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса. Холіфілд мав такий титул у 1990-1992 рр.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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