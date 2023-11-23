Усик – Фьюри. Интерконтинентальный чемпион озвучил главный недостаток украинца

Шведский тяжеловес Отто Валлин выделил специфическую черту украинского боксера Александра Усика, что якобы помешает ему завоевать титул абсолютного чемпиона мира в противостоянии с британцем Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing Social .

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

32-летний Валлин назвал Фьюри фаворитом боя. Обладатель титула WBA Inter-Continental уверен, что Усик навяжет "Цыганскому Королю" хороший поединок. Однако украинец в предыдущих битвах показал недостаток, которым британский боксер будет пытаться воспользоваться.

"Дюбуа действительно нокаутировал Усика в последнем бою. Я считаю, что нанесенный Даниелем удар был легальным. Усик просто лежал на полу и жаловался. В поединке с Гассиевым он сетовал на удары по корпусу. В этом и недостаток Усика. Фьюри об этом известно", – рассказал Валлин.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса. Холифилда имел такой титул в 1990-1992 гг.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.