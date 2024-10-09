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Усик – Ф'юрі. Інший українець отримав суперника у розігріві перед боєм-реваншем

Ер-Ріяд, Середа 09 жовтня 2024 14:38
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Усик – Ф'юрі. Інший українець отримав суперника у розігріві перед боєм-реваншем Фото: Сергій Богачук (instagram.com/sbohachuk)
Автор: Андрій Костенко

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх підтвердив участь Сергія Богачука в андеркарді повторного поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Х чиновника.

Українець проведе поєдинок у першій середній вазі проти Ісраїла Мадрімова з Узбекистану. Незважаючи на те, що на кону поєдинку не стоятиме жодних титулів, він значиться, як друга за значимістю подія боксерського вечора 21 грудня.

У серпні Богачук програв бій за пояс тимчасового чемпіона WBC Верджилу Ортісу зі США. Попри два нокдауни від українця, судді розділеним рішенням віддали перевагу американцю.

Раніше інший український боксер Денис Берінчик повідомив, що захищатиме свій титул WBO у легкій вазі в андеркарті бою Усик – Ф'юрі 2. Але зістрічі за його участю у списку немає.

Поєдинки в андеркарді бою Усик – Ф'юрі 2

  • Сергій Богачук (Україна) – Ісраїл Мадрімов (Узбекистан)
  • Мозес Ітаума (Велика Британія) – Демсі Маккін (Австралія)
  • Джонні Фішер (Велика Британія) – Девід Аллен (Велика Британія)
  • Денніс Маккан (Велика Британія) – Пітер Макгрейл (Велика Британія)
  • Ісаак Лоу (Велика Британія) – Лі Макгрегор (Велика Британія)

Усик – Ф'юрі. Інший українець отримав суперника у розігріві перед боєм-реваншем

Хто такий Ісраїл Мадрімов

29-річний узбекистанський боксер на аматорському рівні був чемпіоном Азії у середній вазі. Професійну кар'єру розпочав у 2018 році.

У березні 2024 року переміг росіянина Магомеда Курбанова та здобув титул чемпіона WBA у напівсередній вазі. Проте вже у першому захисті, 3 серпня, поступився одноголосним рішенням суддів лідеру рейтингу P4P – американцю Теренсу Кроуфорду.

Раніше українець Рогава завоював другорядний титул WBC.

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