ua en ru
Ср, 09 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Усик – Фьюри. Другой украинец получил соперника в разогреве перед боем-реваншем

Эр-Рияд, Среда 09 октября 2024 14:38
UA EN RU
Усик – Фьюри. Другой украинец получил соперника в разогреве перед боем-реваншем Фото: Сергей Богачук (instagram.com/sbohachuk)
Автор: Андрей Костенко

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх подтвердил участие Сергея Богачука в андеркарде повторного поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Х чиновника .

Украинец проведет поединок в первом среднем весе против Исраила Мадримова из Узбекистана. Несмотря на то, что на кону поединка не будет стоять никаких титулов, он значится как второе по значимости событие боксерского вечера 21 декабря.

В августе Богачук проиграл бой за пояс временного чемпиона WBC Верджилу Ортису из США. Несмотря на два нокдауна от украинца, судьи разделенным решением отдали предпочтение американцу.

Ранее другой украинский боксер Денис Беринчик сообщил, что будет защищать свой титул WBO в легком весе в андеркарте боя Усик – Фьюри 2. Но встречи с его участием в списке нет.

Поединки в андеркарде боя Усик – Фьюри 2

  • Сергей Богачук (Украина) – Исраил Мадримов (Узбекистан)
  • Мозес Итаума (Великобритания) – Демси Маккин (Австралия)
  • Джонни Фишер (Великобритания) – Дэвид Аллен (Великобритания)
  • Деннис Маккан (Великобритания) – Питер Макгрейл (Великобритания)
  • Исаак Лоу (Великобритания) – Ли Макгрегор (Великобритания)

Усик – Фьюри. Другой украинец получил соперника в разогреве перед боем-реваншем

Кто такой Исраил Мадримов

29-летний узбекистанский боксер на любительском уровне был чемпионом Азии в среднем весе. Профессиональную карьеру начал в 2018 году.

В марте 2024 года победил россиянина Магомеда Курбанова и получил титул чемпиона WBA в полусреднем весе. Однако уже в первой защите, 3 августа, уступил единогласное решение судей лидеру рейтинга P4P – американцу Теренсу Кроуфорду.

Ранее украинец Рогава завоевал второстепенный титул WBC.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
NEWS
Часть украинцев до 25 лет освободят от мобилизации: что решила Рада
Часть украинцев до 25 лет освободят от мобилизации: что решила Рада
DAILY
Буданов, Умеров и Сырский? Почему заговорили об увольнениях в военной верхушке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Буданов, Умеров и Сырский? Почему заговорили об увольнениях в военной верхушке