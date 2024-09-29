Українець Рогава завоював другорядний титул WBC

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Luckypunchnet .

10-раундовий бій за пояс WBC USA відбувся у Лос-Анджелесі. Українець зустрівся у ринзі з 34-річним американцем Александером Флоресом.

Поєдинок пройшов за значної переваги Рогави. Уже в першому раунді він розсік супернику брову, а у наступному – відправив того у нокдаун. Проте Флорес зміг зібратися і навіть перехопити ініціативу.

Але наш боєць швидко погасив активність опонента серію акцентованих ударів та довів бій до впевненої перемоги. Вердикт суддів – 98:91, 97:93, 99:90 на користь українця. Він завоював перший пояс у своїй професіональній кар'єрі.

Для Рогави це був сьомий поєдинок у поточному році. До цього 31-річний українець останній бій провів у червні проти 45-річного американця Джона Болдена, якого також переміг одностайним рішенням суддів.

Хто такий Цотне Рогава

Український боксер-професіонал грузинського походження, який виступає у надважкій ваговій категорії. Також відомий у статусі кікбоксера та бійця тайського боксу.

У аматорському боксі – дворазовий чемпіон України, учасник Олімпійських ігор-2020, багаторазовий переможець та призер міжнародних та національних турнірів. На профі-ринзі дебютував у 2021 році, провів 10 переможних боїв, 7 з яких завершив нокаутом.

Найкраща позиція у рейтингу BoxRec – 83-тя (червень 2024 року). Наразі є 5-м серед українських боксерів надважкої вагової категорії.