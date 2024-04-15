Усик – Ф'юрі. Екс-чемпіон світу розкрив сильні якості обох боксерів

Колишній володар чемпіонського поясу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) Даррен Баркер поділився міркуваннями щодо особливостей стилів українця Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі перед поєдинком за титул аболютного чемпіона світу в хевівейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pro Boxing Fans .

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Ми говоримо про майстра, яким є Усик. Але Ф'юрі дуже сильний використанням своїх переваг на власну користь – IQ, майстерність в рингу. Він покладається на свої активи, найкращі зі своїх здібностей. Тож міць, варто відзначити, точно за Ф'юрі, завдяки різниці в розмірах", – розповів Баркер про якості співвітчизника.

Натомість до сильних сторін Усика він відніс точність, спритність, темп і швидкість. За переконанням британського боксера на пенсії, за всіма цими параметрами українець сильніший за Ф'юрі. Баркер також назвав прийдешній бій історичним для доби чотирьох поясів.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Битва чемпіонів визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець поєдинку стане першим боксером із цим титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець після двох перемог над британцем Джошуа зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Тим часом "Циганський Король" ще з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі восени ледь переміг Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу. Третій зрив поєдинку коштуватиме винуватця 10 млн доларів.