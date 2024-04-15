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Усик – Фьюри. Экс-чемпион мира раскрыл сильные качества обоих боксеров

Эр-Рияд, Понедельник 15 апреля 2024 16:00
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Усик – Фьюри. Экс-чемпион мира раскрыл сильные качества обоих боксеров Фото: Тайсон Фьюри и Александр Усик будут драться в Эр-Рияде 18 мая (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бывший обладатель чемпионского пояса по версии Международной боксерской федерации (IBF) Даррен Баркер поделился соображениями по особенностям стилей украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри перед поединком за титул аболютного чемпиона мира в хевивейте.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Pro Boxing Fans.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Мы говорим о мастере, которым является Усик. Но Фьюри очень силен в использовании своих преимуществ в собственную пользу – IQ, мастерство в ринге. Он полагается на свои активы, лучшие из своих способностей. Так что мощь, стоит отметить, точно за Фьюри, благодаря разнице в размерах", – рассказал Баркер о качествах соотечественника.

В свою очередь к сильным сторонам Усика он отнес точность, ловкость, темп и скорость. По убеждению британского боксера на пенсии, по всем этим параметрам украинец сильнее Фьюри. Баркер также назвал грядущий бой историческим для эпохи четырех поясов.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Битва чемпионов определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель поединка станет первым боксером с этим титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец после двух побед над британцем Джошуа собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. Тем временем "Цыганский Король" еще с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительный бой примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри осенью едва одолел Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге. Третий срыв поединка обойдется виновнику в 10 млн долларов.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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