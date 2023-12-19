Усик – Ф'юрі. Черговий екс-чемпіон світу назвав свого фаворита бою
Колишній володар чемпіонського поясу WBO Джозеф Паркер поділився міркуваннями щодо прийдешнього поєдинку українця Олександра Усика та британського боксера Тайсона Ф'юрі за титут абсолютного чемпіона світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing News.
Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.
"Усик є важким суперником. Він багато разів демонстрував свої навички в ринзі проти суперників. Вони обидва покажуть свій найкращий бокс, і нехай переможе найкращий, але я роблю ставку на Тайсона", – заявив Паркер.
31-річний новозеландець прагне повернутися у топ хевівейту. 23 грудня він битиметься з Деонтеєм Вайлдером у Саудівській Аравії. Статистика Паркера в професіоналах – 36 поєдинків. 33 перемоги (23 нокаути), 3 поразки.
Що відомо про бій Усик – Ф'юрі
Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.
У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.
Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.
До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.
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