ua en ru
Вт, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Усик – Ф'юрі. Черговий екс-чемпіон світу назвав свого фаворита бою

Ер-Ріяд, Вівторок 19 грудня 2023 12:42
UA EN RU
Усик – Ф'юрі. Черговий екс-чемпіон світу назвав свого фаворита бою Фото: Олександр Усик давно прагнув бою з Тайсоном Ф'юрі (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Колишній володар чемпіонського поясу WBO Джозеф Паркер поділився міркуваннями щодо прийдешнього поєдинку українця Олександра Усика та британського боксера Тайсона Ф'юрі за титут абсолютного чемпіона світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing News.

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Усик є важким суперником. Він багато разів демонстрував свої навички в ринзі проти суперників. Вони обидва покажуть свій найкращий бокс, і нехай переможе найкращий, але я роблю ставку на Тайсона", – заявив Паркер.

31-річний новозеландець прагне повернутися у топ хевівейту. 23 грудня він битиметься з Деонтеєм Вайлдером у Саудівській Аравії. Статистика Паркера в професіоналах – 36 поєдинків. 33 перемоги (23 нокаути), 3 поразки.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тайсон Ф'юрі Бокс Олександр Усик
NEWS
Мільярди для України. Головне про дебати у США та чи буде рішення до кінця року
Мільярди для України. Головне про дебати у США та чи буде рішення до кінця року
DAILY
Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році