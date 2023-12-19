Усик – Фьюри. Очередной экс-чемпион мира назвал своего фаворита боя

Бывший обладатель чемпионского пояса WBO Джозеф Паркер поделился соображениями по поводу грядущего поединка украинца Александра Усика и британского боксера Тайсона Фьюри за титут абсолютного чемпиона мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing News .

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Усик является тяжелым соперником. Он много раз демонстрировал свои навыки в ринге против соперников. Они оба покажут свой лучший бокс, и пусть победит лучший, но я делаю ставку на Тайсона", – заявил Паркер.

31-летний новозеландец стремится вернуться в топ хевивейта. 23 декабря он сразится с Деонтеем Уайлдером в Саудовской Аравии. Статистика Паркера в профессионалах – 36 поединков. 33 победы (23 нокаута), 3 поражения.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.