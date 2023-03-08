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Усик – Ф'юрі. Британець відмовився від справедливого розподілу призових

Фото: Олександр Усик прагне зібрати всю колекцію чемпіонських поясів (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу з боксу за версією WBC Тайсон Ф'юрі відхилив пропозицію команди українця Олександра Усика розділити гонорар потенційного об'єднавчого поєдинку на користь переможця.

Про це розповів промоутер Олександр Красюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на talkSPORT.

Представник українського чемпіона розповів про глухий кут, у який зайшли перемовини щодо бою за звання абсолютного чемпіона світу. "Циганський Король" прагне заробити гарантовано більше за Усика.

"Спершу ми погодилися на розподіл гонорару 50 на 50, але потім Тайсон попросив трохи більше грошей. У відповідь ми чітко дали зрозуміли, що готові йти на 60/40, але з перевагою переможця. Ця наша пропозиція була останньою. Ф'юрі відмовився", – розповів Красюк.

Попри труднощі з розподілом призового фонду, сторони намагаються дійти згоди в перемовинах. Базовою датою поєдинку між Усиком і Ф'юрі обрали 29 квітня. Бій може відбутися у Лондоні на стадіоні "Вемблі" або на Близькому Сході.

Раніше представники Усика запропонували команді британця провести відразу два поєдинки. У кожному з боїв, незважаючи на підсумковий результат, обидва боксери мали заробити половину призових. Наразі Ф'юрі контролює пояс WBC, а Усик залишається чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF, та IBO.

До слова, раніше Україна оголосила бойкот чемпіонату світу з боксу через участь РФ і Білорусі.

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Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс