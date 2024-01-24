Усик – Ф'юрі. Битва чемпіонів отримала яскравий постер у стилі хіта Голівуду

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Новий плакат обіграв прагнення обох бійців стати найкращим у світі. Усик і Ф'юрі зображені в ролі корсарів. Автор постеру, вочевидь, надихався серією фільмів "Пірати Карибського моря", нотки якої чітко прослідковуються в новому варіанті афіші.

Поєдинок українського чемпіона проти володаря поясу WBC стане головною подією великого вечора боксу. Розігріти публіку перед шоу Усика та Ф'юрі намагатимуться бійці меншого калібру. Більша частина боїв підтверджена, а найрейтинговішим із них стане протистояння Опетая – Брієдіс.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Ще до поєдинку з'явилося коло претендентів на перший бій з абсолютним чемпіоном у новому статусі. Серед них – обов'язковий претендент IBF Хрговіч, а також невдахи хевівейту останніх років на кшталт Вайлдера, Паркера та Джошуа.