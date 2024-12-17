Усик - Ф'юрі 2: ставки і прогнози на супербій

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня на Kingdom Arena в столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. Володар чемпіонських поясів WBA, WBC та WBO у надважкій вазі Усик зустрінеться з колишнім чемпіоном різних версій Ф'юрі. Переможець протистояння, на відміну від першого бою, не матиме титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Це протистояння можна віднести до розряду складних для прогнозування, адже шансів на успіх достатньо у кожного з боксерів. Втім, на думку букмекерів, ймовірність здобути перемогу трохи вища в українця – приблизно 60 на 40.

Букмекерська контора Favbet на перемогу Усика дає коефіцієнт 1.62. Успіх Ф'юрі оцінюється з коефіцієнтом 2.35.

Схожі коефіцієнти пропонують і експерти GGBET. На Усика – 1.62, на Ф'юрі – 2,41.

Ще одна контора – VBet дає британцю більше шансів, пропонуючи менший розрив у прогнозі. На Усика – 1.68, на Ф'юрі – 2.10.

Найбільш ймовірний результат поєдинку – перемога українця за очками. Середній коефіцієнт – 2.65. Таке ж закінчення бою, але на користь британця оцінюється у 4.80. На перемогу українця нокаутом у середньому дають кеф – 3.80. На аналогічне завершення бою від Ф'юрі – 4.50. Нічия в поєдинку малоймовірна – 15.00.

Щодо тривалості бою, більшість вірить у повну дистанцію в 12 раундів. Коефіцієнт на це – 1.70.

Бій Усик – Ф'юрі 2: що відомо

Офіційні заходи розпочнуться вже 17 грудня. 18-го числа суперники проведуть відкриті тренування, наступного дя - прес-конференції. А на 20 грудня призначена церемонія зважування, яка традиційно завершиться битвою поглядів. У ринг Усик та Ф'юрі вийдуть у ніч з 21 на 22 грудня – не раніше 24:00.

Усик отримає 60% гонорарного фонду реваншу. Він заробить орієнтовно 114 млн доларів. За перший бій вітчизняний боксер отримав значно менше – 38 млн.

В андеркарді поєдинку виступить ще два українця. Даніель Лапін зійдеться з французом Діланом Коліном за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі.

А другою за значенням подією вечора стане бій Сергія Богачука, який виступає у першій середній вазі. Спочатку він мав битися з узбеком Ісраїлом Мадрімовим, але той відмовився від протистояння, пояснивши це захворюванням на гострий бронхіт. Новим суперником Богачука став британець Ішмаель Девіс.