Усик – Ф'юрі 2: один із учасників вечора провалив тест на допінг

За тиждень до великого боксерського шоу в аравійському Ер-Ріяді, головною подією якого стане бій-реванш українця Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі, у розкладі сталися зміни.

Британський боксер другої легшої ваги Денніс Макканн, який мав битися в андеркарді зі співвітчизником Пітером Макгрейлом, провалив тест на допінг. Поєдинок за титули чемпіона Британії, Британської співдружності та Європи (за версією EBU) скасовано.

"Добровільна антидопінгова асоціація (VADA) сьогодні повідомила всі відповідні сторони про те, що Денніс Макканн отримав негативний результат після антидопінгового тесту, проведеного перед його майбутнім поєдинком. Запланований бій не відбудеться. Жодних додаткових коментарів з цього приводу наразі не буде", – написав Аль аш-Шейх у соцмережі.

Поки невідомо, чи залишиться в шоу Макгрейл. Зараз йому спішно шукають нового суперника.

Андеркард бою Усик – Ф'юрі 2: що відомо

Другою за значенням подією вечора стане бій українця Сергія Богачука, який виступає у першій середній вазі. Спочатку він мав битися з узбеком Ісраїлом Мадрімовим, але той відмовився від протистояння, пояснивши це захворюванням на гострий бронхіт. Новим суперником Богачука став британець Ішмаель Девіс.

Також у останній версії розкладу боксерського вечора підтверджено поєдинок ще одного українця. Даніель Лапін зійдеться з французом Діланом Коліном за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі.

Натомість у списку нема анонсованих раніше поєдинків інших вітчизняних боксерів. Суперваговика Андрія Новицького проти мексиканця Едгара Раміреса та чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі Дениса Берінчика – проти британця Сема Ноукса.

Список боїв в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі

Сергій Богачук (Україна) – Ішмаель Девіс (Велика Британія)

Мозес Ітаума (Велика Британія) – Демсі Маккін (Австралія)

Джонні Фішер (Велика Британія) – Девід Аллен (Велика Британія)

Ісаак Лоу (Велика Британія) – Лі Макгрегор (Велика Британія)

Даніель Лапін (Україна) – Ділан Колін (Франція)

Вечір боксу відбудеться 21 грудня на Kingdom Arena в аравійському Ер-Ріяді. У головному поєдинку українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі посперечаються за три титули чемпіонів світу в надважкій вазі – за версіями WBA, WBO, та WBC.