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Усик - Фьюри 2: один из участников вечера провалил тест на допинг

Эр-Рияд, Суббота 14 декабря 2024 11:39
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Усик - Фьюри 2: один из участников вечера провалил тест на допинг Фото: Деннис Маккан (instagram.com/dennismccann)
Автор: Андрей Костенко

За неделю до большого боксерского шоу в аравийском Эр-Рияде, главным событием которого станет бой-реванш украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри, в расписании произошли изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Х главы Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейха.

Британский боксер второго легчайшего веса Деннис Макканн, который должен был драться в андеркарде с соотечественником Питером Макгрейлом, провалил тест на допинг. Поединок за титулы чемпиона Британии, Британского содружества и Европы (по версии EBU) отменен.

"Добровольная антидопинговая ассоциация (VADA) сегодня уведомила все соответствующие стороны о том, что Деннис Макканн получил отрицательный результат после антидопингового теста, проведенного перед его предстоящим поединком. Запланированный бой не состоится. Никаких дополнительных комментариев по этому поводу пока не будет", - написал Аль аш-Шейх в соцсети.

Пока неизвестно, останется ли в шоу Макгрейл. Сейчас ему спешно ищут нового соперника.

Усик - Фьюри 2: один из участников вечера провалил тест на допинг

Андеркард боя Усик - Фьюри 2: что известно

Вторым по значению событием вечера станет бой украинца Сергея Богачука, который выступает в первом среднем весе. Сначала он должен был драться с узбеком Исраилом Мадримовым, но тот отказался от противостояния, объяснив это заболеванием острым бронхитом. Новым соперником Богачука стал британец Ишмаэль Дэвис.

Также в последней версии расписания боксерского вечера подтвержден поединок еще одного украинца. Даниэль Лапин сойдется с французом Диланом Колином за пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе.

В то же время в списке нет анонсированных ранее поединков других отечественных боксеров. Супертяжеловеса Андрея Новицкого против мексиканца Эдгара Рамиреса и чемпиона мира по версии WBO в легком весе Дениса Беринчика - против британца Сэма Ноукса.

Список боев в андеркарде реванша Усик - Фьюри

  • Сергей Богачук (Украина) - Ишмаэль Дэвис (Великобритания)
  • Мозес Итаума (Великобритания) - Демси Маккин (Австралия)
  • Джонни Фишер (Великобритания) - Дэвид Аллен (Великобритания)
  • Исаак Лоу (Великобритания) - Ли Макгрегор (Великобритания)
  • Даниэль Лапин (Украина) - Дилан Колин (Франция)

Вечер бокса состоится 21 декабря на Kingdom Arena в аравийском Эр-Рияде. В главном поединке украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри поспорят за три титула чемпионов мира в супертяжелом весе - по версиям WBA, WBO и WBC.

Ранее рассказали о гонорарах и других интересных финансовых деталях предстоящего боя Усик - Фьюри 2.

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