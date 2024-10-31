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Усик – Ф'юрі 2. Легенда боксу назвав план британця шляхом до поразки

Ер-Ріяд, Четвер 31 жовтня 2024 13:49
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Усик – Ф'юрі 2. Легенда боксу назвав план британця шляхом до поразки Фото: Леннокс Льюїс (rocavaka.com)
Автор: Андрій Костенко

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс скептично ставиться до заяви Тайсона Ф'юрі, що він не вноситиме значних змін у підготовку до реваншу з Олександром Усиком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing News.

"Циганський Король" напередодні поділився, що його цілком влаштовує тактика, яка була обрана на перший поєдинок. Проте Льюїс вважає це помилкою.

"Він просто зобов'язаний внести корективи. Якщо він цього не зробить, то знову програє. Ф'юрі має завдавати куди більше ударів, бути більш агресивним і зосередженим, здатним адаптуватися до швидкості й точності Усика", – сказав легендарний боксер.

Втім, він впевнений, що слова його співвітчизника на публіку і реальні плани розходяться. Й насправді Ф'юрі не так легковажно ставиться до реваншу, як намагається продемонструвати всім.

"Я не думаю, що Тайсон хоче розповідати занадто багато деталей перед боєм, – говорить Льюїс. – Він усвідомлює помилки, які зробив у першому бою. Тому, впевнений, ми побачимо у реванші зовсім іншого Ф'юрі".

Бій Усик – Ф'юрі 2: що відомо

Поєдинок відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. В андеркарді свій бій проведе ще один український боксер – Сергій Богачук.

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що добиватиметься запровадження відеоповторів у цьому поєдинку. Усик готується до реваншу у тренувальному таборі в іспанській Валенсії. Ф’юрі заявив, що розпочне цілеспрямовану підготовку за шість-сім тижнів до бою.

Усик у першій зустрічі з Ф'юрі здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Перевагу українцю віддали два з трьох представників колегії – 115:112, 114:113. Ще один проголосував за британця – 114:113.

Раніше Ф'юрі розгнівався на Усика через дату реваншу.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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