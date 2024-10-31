Усик – Фьюри 2. Легенда бокса назвал план британца путем к поражению

Бывший абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Леннокс Льюис скептически относится к заявлению Тайсона Фьюри, что он не будет вносить значительные изменения в подготовку к реваншу с Александром Усиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing News .

"Цыганский Король" накануне поделился, что его вполне устраивает тактика, избранная на первый поединок. Однако Льюис считает это ошибкой.

"Он просто обязан внести коррективы. Если он этого не сделает, то снова проиграет. Фьюри должен наносить куда больше ударов, быть более агрессивным и сосредоточенным, способным адаптироваться к скорости и точности Усика", – сказал легендарный боксер.

Впрочем, он уверен, что слова его соотечественника на публику и реальные планы расходятся. И в действительности Фьюри не так легкомысленно относится к реваншу, как пытается продемонстрировать всем.

"Я не думаю, что Тайсон хочет расскрывать слишком много деталей перед боем, – говорит Льюис. – Он осознает ошибки, которые совершил в первом бою. Поэтому, уверен, мы увидим в реванше совсем другого Фьюри".

Бой Усик – Фьюри 2: что известно

Поединок состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде. В андеркарде свой бой проведет еще один украинский боксер – Сергей Богачук.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что будет добиваться введения видеоповторов в этом поединке. Усик готовится к реваншу в тренировочном лагере в испанской Валенсии. Фьюри заявил, что начнет целенаправленную подготовку за шесть-семь недель до боя.

Усик в первой встрече с Фьюри одержал победу раздельным решением судей. Предпочтение украинцу отдали два из трех представителей коллегии – 115:112, 114:113. Еще один проголосовал за британца – 114:113.